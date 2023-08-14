Андрющенко повідомив про приліт в табір окупантів поблизу Юр’ївки

Вибух пролунав у тимчасово окупованій Юр’ївці, що неподалік від Маріуполя − радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що було влучання у базу окупантів.

Про це Андрющенко повідомив у Telegram.

“Юр’ївка. Бавовна. Наслідки. На зараз. Влучання в табір окупантів в таборі “Хвиля” (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже. Просто прекрасно”.

Він додав, що росіяни спершу хотіли замовчати цю подію, але врешті все ж повідомили про “приліт”.



Telegram-канали зазначили, що вибух пролунав близько 9:30 ранку.

Також повідомляється, що у сусідньому Урзуфі кілька разів спрацювала ППО.