Політика

Америка засудила “вибори” у Білорусі

26 Лютого 2024 09:33
читать на русском →
сша, білорусь, вибори
Прапор США / Getty Images

Сполучені Штати засудили фіктивні парламентські та місцеві “вибори” режиму Лукашенка, які пройшли у неділю в Білорусі. 

Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер у своїй заяві, пише “Європейська правда”.

“Вибори пройшли в атмосфері страху, за якої жодні виборчі процеси не можна назвати демократичними. Режим продовжує утримувати понад 1 400 політичних в’язнів.  Всі незалежні політичні діячі були або затримані, або вислані. 

Усім незалежним політичним партіям було відмовлено в реєстрації. Білоруси, які перебувають за кордоном, можуть голосувати лише за умови повернення до Мінська, де вони, ймовірно, зіткнулися б з репресіями”, – зазначив Міллер.

Він підкреслив, що ці зловживання фактично заморозили справжню політичну діяльність і дискурс всередині Білорусі.  

“Режим не дозволив Організації з безпеки і співробітництва в Європі спостерігати за виборами, що ще більше обмежило прозорість, необхідну для проведення вільних і чесних виборів”, – додав Міллер.

Сполучені Штати знову закликали режим Лукашенка припинити репресії, звільнити всіх політичних в’язнів і розпочати діалог зі своїми політичними опонентами.  


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Лютого 2024 09:39

До України приїхав прем’єр Болгарії 
26 Лютого 2024 10:04

Сьогодні Угорщина може проголосувати за ратифікацію вступу Швеції до НАТО — Reuters
26 Лютого 2024 09:12

Індійці з армії РФ звертаються до влади Індії, щоб демобілізуватись
26 Лютого 2024 08:48

Нічний обстріл України: на Сумщині загинуло подружжя, у Дніпрі 4 постраждалих
26 Лютого 2024 07:32

Влада РФ не згадували про річницю вторгнення, щоб приховати провал – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
усі думки