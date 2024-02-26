Америка засудила “вибори” у Білорусі

Сполучені Штати засудили фіктивні парламентські та місцеві “вибори” режиму Лукашенка, які пройшли у неділю в Білорусі.

Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер у своїй заяві, пише “Європейська правда”.

“Вибори пройшли в атмосфері страху, за якої жодні виборчі процеси не можна назвати демократичними. Режим продовжує утримувати понад 1 400 політичних в’язнів. Всі незалежні політичні діячі були або затримані, або вислані.

Усім незалежним політичним партіям було відмовлено в реєстрації. Білоруси, які перебувають за кордоном, можуть голосувати лише за умови повернення до Мінська, де вони, ймовірно, зіткнулися б з репресіями”, – зазначив Міллер.

Він підкреслив, що ці зловживання фактично заморозили справжню політичну діяльність і дискурс всередині Білорусі.

“Режим не дозволив Організації з безпеки і співробітництва в Європі спостерігати за виборами, що ще більше обмежило прозорість, необхідну для проведення вільних і чесних виборів”, – додав Міллер.

Сполучені Штати знову закликали режим Лукашенка припинити репресії, звільнити всіх політичних в’язнів і розпочати діалог зі своїми політичними опонентами.