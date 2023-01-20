Алека Болдвіна звинувачують у ненавмисному вбивстві Галини Хатчинс

Актору Алеку Болдвіну буде пред’явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві кінооператора Галини Хатчінс, яку він випадково застрелив під час зйомок фільму “Раст”.

Уродженку України Галину Хатчинс було вбито у жовтні 2021 року; їй було 42 роки. Болдвін випадково вистрілив їй у груди з реквізитного пістолета, в якому опинився бойовий патрон. Рікошетом у плече було також поранено режисера фільму Джоел Соуза, він вижив.

Актор репетирував сцену, вихопив “Кольт” 45-го калібру та спрямував його у бік камери. Він був упевнений, що револьвер заряджений холостими патронами, оскільки помічник режисера, який передав йому зброю, вигукнув фразу “cold gun” (тобто “холодний пістолет”), що означає безпеку зброї.

Менеджеру з реквізиту зброї Ханне Гутьєррес-Рід також буде пред’явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві.

У четвер окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Олтвіс оголосила, що до кінця місяця проти пари висунуть звинувачення, оскільки для цього є достатньо доказів.

“Ніхто не може бути вищим за закон, кожен заслуговує на правосуддя”, – додала окружний прокурор. За її словами, їх судитиме суд присяжних.

У зв’язку з пораненням режисера фільму Джоела Соузи, за її словами, жодних звинувачень не пред’явлено.

Якщо Болдвін та Гутьєррес-Рід будуть визнані винними, їм загрожує до 18 місяців тюремного ув’язнення та штраф у розмірі 5 тис. доларів.

Алек Болдвін після стрілянини заявив, що не натискав на спусковий гачок, і що револьвер дав осічку.

“Я не знаю, що сталося на майданчику. Не знаю, як бойовий патрон опинився у цьому револьвері. Не знаю”, – сказав Болдвін в інтерв’ю телеканалу ABC у грудні 2021 року.

Галина Хатчинс народилася та виросла в Україні. Вона закінчила Київський державний університет за спеціальністю “міжнародна журналістика”, а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії.

У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту в США і зробила успішну кар’єру оператора. У 2019 році Журнал American Cinematographer назвав її однією із висхідних зірок американської кінематографії. Серед іншого вона знімала стрічку про супергероя “Макс Фіст” (“Archenemy”) та фільм жахів “Дорогуша” (“Darlin”).