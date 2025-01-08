Адміністрація Байдена готує останній “значний” пакет військової допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена 9 січня оголосить про новий “значний” пакет військової допомоги Україні. Офіційне повідомлення має прозвучати під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Німеччини, пише Associated Press із посиланням на високопосадовців.

Цей пакет стане останнім для адміністрації Байдена. Представники Пентагону зазначають, що після його виділення у фонді залишиться кілька мільярдів доларів, які нова адміністрація Дональда Трампа зможе використати на підтримку України, якщо ухвалить таке рішення.

“Посадовці Байдена, які працюють з Україною, контактували з перехідною командою Трампа, щоб обговорити “всі питання, які ми вважаємо важливими”, — сказав один із чиновників.

За словами представників адміністрації Байдена, близько 80-90% обіцяного військового обладнання вже передали Україні.