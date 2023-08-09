Звільнення митрополита Павла з-під варти не вплине на розгляд його справи, — СБУ

Звільнення з-під варти митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) після сплати за нього застави у розмірі 33,3 мільйона гривень жодним чином не вплине на справедливий розгляд його справи у суді.

На цьому наголосила у своєму повідомленні Служба безпеки України.

Там нагадали, що напередодні митрополита Павла звільнили з-під варти. За нього внесли заставу, сума якої сягала понад 33 мільйони гривень.

«Наголошуємо, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності», — зауважили там.

І пояснили, що йдеться винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою.

В СБУ нагадують, що суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:

носити електронний засіб контролю;

не залишати село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров’я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в цьому кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

Наразі розслідування у справі стосовно Павла (Лебідя) завершене, його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт скерують до суду.