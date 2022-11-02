Кримінал

Зраднику, який став “очільником” села на Ізюмщині, повідомлено про підозру

2 Листопада 2022 18:07
6
прокуратура, Деокупація

Чоловік “очолив” село Оскіл під час окупації російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини.

За даними слідства, мешканець с. Оскіл на Ізюмщині отримав пропозицію від найманця “ЛНР” обійняти посаду т.в.о. “голови села Оскіл Ізюмського району Харківської області”. Чоловік добровільно погодився на це.

Так, посадовець організовув роботу псевдооргану окупантів та контролював діяльність своїх підлеглих. Правоохоронці викрили зрадника. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
2 Листопада 2022 18:34
33

Окупанти ведуть наступальні дії на трьох напрямках – Генштаб

2 Листопада 2022 19:02
0

Окупаційна влада Херсонської області закрила переправи через Дніпро
2 Листопада 2022 17:42
75

Іспанія передає Україні батарею ЗРК Aspide, системи ППО Hawk, гармати та снаряди
2 Листопада 2022 17:18
67

Чому в сусіда є світло, а в мене нема? Чому світло можуть вимикати не за графіком? Відповідає “Харківобленерго”
2 Листопада 2022 16:43
111

Як українські пілоти полюють за російськими крилатими ракетами (відео)

Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

усі думки