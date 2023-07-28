Знищення “Мрії”: екскерівника “Антонова” судитимуть за службову недбалість

Судитимуть колишнього генерального директора державного підприємства “Антонов”, через службову недбалість якого знищений літак АН-225 “Мрія”.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП “Антонов” за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Відомо, що розслідуванням встановлено, що екскерівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.

Внаслідок цього транспортний літак АН-225 “Мрія” своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не був транспортований з небезпечної зони – аеродрому АТП “Антонов” у Гостомелі Київської області.

Додається, що у результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.

Обвинувачений перебуває під вартою.