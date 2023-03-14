Кримінал

Жителя Балаклійської громади, який очолив підприємство під час окупації, підозрюють у колабораціонізмі

14 Березня 2023 17:30
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сбу

56-річному чоловіку повідомили про підозру у колабораційній діяльності. За даними слідства, чоловік співпрацював з окупаційною адміністрацією Балаклії.

Про це повідомив речник обласного управління СБУ Владислав Абдула.

Співробітники СБУ встановили, що підозрюваний отримав дозвіл, щоб стати підприємцем та незаконно обійняв посаду виконувача обов’язків директора “Балаклійського хлібоприймального підприємства”.

За інформацією поліції Харківщини, підозрюваний проживав у селі Вербівка Балаклійської громади.

“Чоловік проводив господарську діяльність підприємства, співпрацюючи з представниками РФ. Зокрема, брав участь в нарадах окупаційної адміністрації, на яких отримував вказівки щодо подальшого провадження господарської діяльності. Також йому надавали гуманітарну допомогу, щоб розплатитися з працівниками підприємства”, — йдеться у повідомленні.

“Очільник” підприємства укладав так звані договори, відповідно до яких приймав на зберігання від інших людей зерно”, — повідомили у пресслужбі обласної прокуратури Харківщини.

За даними СБУ, чоловік звертався до начальника окупаційної міліції, щоб оформити перепустки працівникам для переміщення під час комендантської години.

Підозрюваному загрожує до п’яти років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.


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