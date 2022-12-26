Затримано зрадника, який допомагав окупантам викрадати учасників АТО, – СБУ

Служба безпеки у Вишгородському районі Київщини викрила поплічника російських окупантів, який здавав їм колишніх учасників антитерористичної операції й особисто брав участь у каральних рейдах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, мешканець селища Глібівка підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Зловмисник повідомляв агресору адреси проживання місцевих жителів, які потенційно могли входити до руху опору. Загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували та примусово вивозили до РФ, повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району.

Зокрема, він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб викрасти його. Він вчиняв фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством.

Також, повідомляють в СБУ, поплічник агресора розграбовував оселі громадян. Він “конфіскував” мікроавтобус у мешканця селища.

За даними слідства, зловмисник мав “преференції” від загарбників у вигляді вільного пересування по тимчасово захопленій території регіону. Водночас навіть власний автомобіль він позначив знаками розрізнення підрозділів російських окупантів.

Після звільнення Київщини зрадник намагався переховуватися на території регіону. Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

У ході обшуків за адресою його проживання правоохоронці виявили продуктові набори виробництва РФ та мобільні телефони з контактами окупантів.

Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав затриманому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.