Кримінал

За два дні мобілізації скоєно вже дев’ять підпалів військкоматів та будівель адміністрацій у Росії

23 Вересня 2022 12:44
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Унаслідок підпалів пошкоджені не лише війсккомати, але й поштові відділення та адмінбудівлі.

Як інформує Радио Свобода, випадки зібрало видання Sota.

У місті Вільному Амурській області невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у будівлю військкомату. Пляшка впала на асфальт і спалахнула – вогонь пошкодив фасад будівлі.

Рано-вранці в Хабаровську невідомий заклав два “коктейлі Молотова” між віконних ґрат військкомату і підпалив їх. В результаті лопнули шибки, пожежу загасили співробітники військкомату. На місці знайшли дві пляшки та сірники.

У селі Цілинному Алтайського краю спалахнув Будинок культури, де розташовані також і адміністрація сільради та відділення “Пошти Росії”. Поштовий офіс вигорів повністю, у приміщенні адміністрації вогнем пошкодджено стелю.

Також уночі в місті Камишині Волгоградської області невідомі кинули “запальний предмет” до районної адміністрації. Як розповіли у місцевому МНС, будівлі завдано незначної шкоди.


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