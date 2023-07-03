Кримінал

З початку великої війни у Тисі потонули 19 чоловіків

3 Липня 2023 20:25
25
читать на русском →
прикордонники

Загалом від початку повномасштабної війни росії проти України прикордонники виявили у Тисі тіла 19 чоловіків, котрі втопилися під час спроби переплисти річку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Востаннє тіло потопельника виявили 30 червня. Тоді прикордонники отримали інформацію від румунських колег про виявлення тіла людини на березі Тиси. З українського боку річки тіло чоловіка дістали рятувальники.

Цей випадок загибелі людини у воді поблизу кордону став третім за червень. Так, увечері 23 червня прикордонники Мукачівського загону отримали від угорських колег інформацію про виявлення тіла чоловіка на березі Тиси. Біля вказаного місця співробітники ДПСУ виявили у воді тіло ще однієї людини.

«З початком введення в Україні воєнного стану діє обмеження для виїзду за кордон військовозобов’язаних осіб. Нерідко чоловіки віком від 18 до 60 років під час пошуку можливості незаконного перетину кордону стають жертвами злочинців, які переправляють своїх клієнтів у небезпечний для здоров’я чи життя спосіб», — кажуть у ДПСУ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Липня 2023 20:08
42

Росія руками грузинської влади вбиває Саакашвілі, – Зеленський
3 Липня 2023 19:17
43

Ситуація на фронті: росіяни намагаються наступати на чотирьох напрямках
3 Липня 2023 18:32
42

У Сумах вже двоє загиблих внаслідок російського удару
3 Липня 2023 18:23
98

Нардепа від “ЄС” арештували у справі про шахрайство
3 Липня 2023 17:12
62

Десятки танків Leopard з Німеччини та Данії надійдуть в Україну найближчими тижнями
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
усі думки