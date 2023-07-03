З початку великої війни у Тисі потонули 19 чоловіків

Загалом від початку повномасштабної війни росії проти України прикордонники виявили у Тисі тіла 19 чоловіків, котрі втопилися під час спроби переплисти річку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Востаннє тіло потопельника виявили 30 червня. Тоді прикордонники отримали інформацію від румунських колег про виявлення тіла людини на березі Тиси. З українського боку річки тіло чоловіка дістали рятувальники.

Цей випадок загибелі людини у воді поблизу кордону став третім за червень. Так, увечері 23 червня прикордонники Мукачівського загону отримали від угорських колег інформацію про виявлення тіла чоловіка на березі Тиси. Біля вказаного місця співробітники ДПСУ виявили у воді тіло ще однієї людини.

«З початком введення в Україні воєнного стану діє обмеження для виїзду за кордон військовозобов’язаних осіб. Нерідко чоловіки віком від 18 до 60 років під час пошуку можливості незаконного перетину кордону стають жертвами злочинців, які переправляють своїх клієнтів у небезпечний для здоров’я чи життя спосіб», — кажуть у ДПСУ.