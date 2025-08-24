Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині постраждали дві жінки

В порту Усть-Луга загорівся термінал “Новатек”, на Курської АЕС пошкоджено трансформатор, у Сизрані атаковано НПЗ

”Україна вже не жертва, вона боєць”. Зеленський виступив на Майдані у День Незалежності

Через атаки БпЛА у селі Коротич загорівся склад цивільного підприємства. Пошкоджена сільськогосподарська техніка та автомобілі.

У Куп’янському районі внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені автомобілі медичної допомоги, багатоквартирні та приватні будинки. У селищі Ківшарівка постраждали дві місцеві жительки.

Минулої доби росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни ракети, застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура, повідомляє поліція Харківської області.