Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині постраждали дві жінки

Минулої доби росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни ракети, застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура, повідомляє поліція Харківської області.
У Куп’янському районі внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені автомобілі медичної допомоги, багатоквартирні та приватні будинки. У селищі Ківшарівка постраждали дві місцеві жительки.
На території Ізюмського району відбувся ворожий обстріл із застосуванням керованої авіаційної бомби. В результаті пошкоджено домоволодіння. Зазнали уражень приміщення ангару непрацюючої ферми.
На території Дергачівської громади внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, автомобіль.
Через атаки БпЛА у селі Коротич загорівся склад цивільного підприємства. Пошкоджена сільськогосподарська техніка та автомобілі.