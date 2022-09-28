Власник мережі АЗС на Запоріжжі постачав окупантам паливо. Тепер йому загрожує в’язниця

У Запорізькій області викрили власника мережі АЗС, який постачав російським окупантам паливо. Тепер йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідчі з’ясували, що громадянин України на непідконтрольній території Запорізької області співпрацював з окупаційною владою. Він сам звернувся до неї та запропонував постачання паливно-мастильних матеріалів, кажуть правоохоронці.

За їхніми даними, зрештою чоловік налагодив закупівлю бензину та дизельного палива з анексованого Криму, перевозив їх до Мелітополя і продавав, забезпечивши в окупованому місті функціонування АЗС.

Зловмиснику повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Крім ув’язнення, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскація майна.