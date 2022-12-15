Кримінал

В Україні арештували низку люксових готелів та столичні ТРЦ, які належать росіянам

15 Грудня 2022 14:22
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прокуратура, дбр

Печерський райсуд Києва наклав арешт на 7 люксових готелів та 2 столичні торговельно-розважальні центри, які належать громадянам рф.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

Арешт наклали на майно, яке належить групі компаній та особам, пов’язаним зі злочинною організацією «лужніківці». Серед її організаторів, за версією слідства, — заступник голови Держдуми та ще двоє громадян рф.

Так, за рішенням суду накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном на:

  • Premier Hotel Rus (Київ);
  • Premier Hotel Lybid (Київ);
  • Premier Hotel Dnister (Львів);
  • Premier Hotel Odesa (Одеса);
  • Premier Palace Hotel (Київ);
  • Premier Compass Hotel Oleksandriya (Олександрія);
  • Premier Hotel Slavutych (Київ).

Ці готелі визнані речовими доказами у межах кримінального провадження.

Також арешт наклали на два ТРЦ: «Метроград» та «Метрополіс». Окрім того, арешт накладено на корпоративні права підприємств, які є власниками цих об’єктів нерухомості.

ДБР перевіряє причетність підозрюваних громадян рф до діяльності злочинної організації, яка вчинила низку злочинів на території України. Зокрема, встановлено, що учасники цієї організації протиправно заволоділи частиною енергетичної критичної інфраструктури України (обленерго) та іншими бізнесами країни.

11 листопада суд міста арештував частки у стратегічних українських підприємствах (Житомиробленерго, Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Чернівціобленерго та Рівнеобленерго) та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути ці ж особи.

А 30 листопада працівники ДБР повідомили про підозру заступнику голови Держдуми рф Олександру Бабакову, який проголосував за низку федеральних законів щодо включення Запорізької, Херсонської областей та АР Крим до складу рф.

Зараз правоохоронці продовжують розшук та виявлення інших активів злочинної організації як на території України, та і за її межами, для відшкодування завданих Україні збитків зокрема через конфіскацію майна.


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