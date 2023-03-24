В окупованому Севастополі повідомляють про гучні вибухи

У п’ятницю, 24 березня, в тимчасово захопленому Севастополі повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє Рубрика з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителів повідомляють, що у них тремтіли вікна.

Зокрема, голосний вибух пролунав у районі бухти Омега.

У Telegram-канали також повідомляють, що вибухи були чутні у зв’язку з тим, що “щось збивали з корабля”.

Також вдень в Севастополі лунали звуки стрілянини в районі військового училища.

“У Севастополі чути стрілянину з автоматичної зброї в районі російського військового училища біля Стрілецької бухти”, – повідомляє видання, але подробиць не надає.

Зазначимо, що окупаційна “влада” Севастополя наразі ситуацію не коментувала. Українські офіційні особи та військові також наразі не коментують інцидент.