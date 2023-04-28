Кримінал

У Почаївській лаврі послушник прославляв російських військових

28 Квітня 2023 16:16
35
читать на русском →
сбу, церква

Служба безпеки викрила послушника УПЦ МП в Почаївській Лаврі, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та воєнні злочини окупантів.

“За даними слідства, послушник, що з 2017 року проживає на території Почаївської лаври, у власних облікових записах у заборонених російських соцмережах поширював дописи про підтримку захоплення територій нашої країни й глорифікацію російських військових”, – повідомили в СБУ.

Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Послушник має непогашену судимість за вбивство.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Квітня 2023 18:19
4

Кількість жертв в Умані зросла до 21
28 Квітня 2023 18:11
9

Україна отримала від США понад 1 млрд доларів грантової допомоги
28 Квітня 2023 16:33
14

Зеленський зустрівся з президентами Чехії та Словаччини
28 Квітня 2023 15:49
20

Польоти цивільної авіації не відновлять, поки це не буде безпечно на 100%, – Украерорух
28 Квітня 2023 13:45
181

Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів на фронт
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
усі думки