У ДБР встановили причину загибелі чотирьох військових у навчальному центрі

Правоохоронці попередньо встановили причину загибелі чотирьох військових у навчальному центрі «Десна» на Чернігівщині.
Про це повідомляє ДБР.
“ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати”, – йдеться у повідомлені.
Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.
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