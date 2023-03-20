Кримінал

У ДБР встановили причину загибелі чотирьох військових у навчальному центрі Правоохоронці попередньо встановили причину загибелі чотирьох військових у навчальному центрі «Десна» на Чернігівщині. Про це повідомляє ДБР. “ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати”, – йдеться у повідомлені. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Поділитися:



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