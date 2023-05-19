Кримінал

У Чернівцях затримали російського агента, кий шпигував за підрозділами Сил оборони

19 Травня 2023 10:41
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сбу

У Чернівцях затримали росагента, який шпигував за підрозділами ЗСУ, СБУ, прикордонників, а також збирав координати об’єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах України.

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

За даними спецслужби, агента головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) затримали, коли він намагався зафільмувати військовий об’єкт у Чернівцях. Ним виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету.

“Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі “Одноклассники”. Таким чином у лютому цього року чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора”, – розповіли в СБУ.

Передусім ворога цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині.

“Перебуваючи у Харкові, ворожий агент виконував вказівки свого російського “куратора” щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті. Він передавав окупантам і геолокації місцевих енергооб’єктів. Невдовзі фігурант отримав нове завдання – повернутись до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Хоча насправді метою “поїздки” було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом. Також у центрі уваги зловмисника були транспортні мости регіону – їхні координати і система охорони. Крім того, він передавав агресору локації логістичних центрів та стаціонарних пунктів зберігання гуманітарної допомоги”, – зазначили у відомстві.

Розвіддані чоловік передава окупантам через месенджер. За кожне виконане завдання йому обіцяли грошову “винагороду” на банківську картку.

В ході обшуків у помешканні буковинця правоохоронці виявили мобільний телефон і ноутбук, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності. Відтак росагенту оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.


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