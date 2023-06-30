Суд взяв під варту трьох харків’ян, які наводили на місто російські “Смерчі” та “Урагани”

Служба безпеки України повідомила про знешкодження агентурної мережі ФСБ, яка наводила на Харків російські “Смерчі” та “Урагани”. Серед підозрюваних — троє місцевих жителів, один з них раніше викладав у місцевому військово-навчальному закладі.

Про це повідомив речник облуправління СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

Зазначається, що підозрюваних затримали “у результаті багатоетапної спецоперації у Харкові”. За інформацією слідчих, харків’яни збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Абдула каже, що перш за все троє містян намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.

“Також їх цікавили маршрути руху і пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони”, — інформує СБУ.

Отримані дані підозрювані надсилали росіянам через Telegram: “Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення масованих ракетних ударів по Харкову з використанням російських реактивних систем залпового вогню “Смерч” та “Ураган”.

Харків’ян затримали під час виконання завдань. За даними слідства, їх завербували на початку повномасштабного вторгнення — один з них раніше викладав у місцевому військово-навчальному закладі.

Під час обшуків в їхніх гаджетах виявили докази листування з росіянами.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Їм обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Харків’янам загрожує довічне ув’язнення.