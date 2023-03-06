Кримінал

СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика батальйону «Спарта», який брав участь у захопленні Донецького аеропорту

6 Березня 2023 11:41
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сбу

СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика батальйону «Спарта» контрольованого Росією терористичного угрупування «ДНР», який зокрема брав участь у захопленні Донецького аеропорту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловік у 2015 році приєднався до батальйону російських терористів «Спарта» і брав участь у боях проти українських сил на Донбасі.

У складі ворожого угруповання він обстрілював оборонні позиції українських військ, брав участь у боях в районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на «курсах» снайперів.

Та після отриманого поранення покинув лави окупаційної армії та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину.

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів.

Та врешті співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

При обшуках за місцем проживання у чоловіка виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258−3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.


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