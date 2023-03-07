Кримінал

СБУ затримала агента російської розвідки

7 Березня 2023 10:30
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сбу

СБУ зірвала плани російської розвідки з захоплення влади в Очакові Миколаївської області. Правоохоронці затримали агента головного управління генштабу збройних сил Росії, який збирав дані для захоплення населеного пункту. 

За даними слідства, чоловік за завдання російської воєнної розвідки мав схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади Очакова. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

“За це меру міста пропонували «обрати посаду» у разі захоплення південного регіону. Втім, він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів”, – йдеться у повідомленні.

Агентом росіян виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради.

Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв’язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Встановлено, що він перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником російської розвідки – Колєсніковим Сергієм Олександровичем, 31.07.1971 р.н., уродженцем України.

“Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів. Для цього намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та діючих чиновників”, – додали в СБУ.

Чоловік також займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили “таємний” телефон, який він використовував для конспірованого листування з окупантами. Крім цього, вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).


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