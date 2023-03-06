Кримінал

СБУ вилучила нафтопродукти “Укрнафти” і “Укртатнафти” на майже 800 мільйонів

6 Березня 2023 13:22
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сбу, нафта

Екскерівника нафтопереробної компанії ПАТ “Укрнафта” заарештовано через підозру в умисному ухиленні від сплати акцизного податку, також під час обшуків вилучено на майже 800 млн грн нафтопродуктів Укрнафти та Укртатнафти. Про це інформує Офіс Генпрокурора, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Встановлено, представники Укртатнафти впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. В подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.

Виконувача обов’язків першого заступника голови правління та головного бухгалтера підозрюють в умисному ухиленні від сплати акцизного податку на суму 605,9 млн грн.

Екскерівнику компанії обрано запобіжний захід – 199 млн грн застави. У зв’язку з несплатою цих коштів йому змінено запобіжний захід із застави на тримання під вартою.

Крім того, під час обшуків на території Одеської та Черкаської областей вилучено понад 16 тис тонн нафти та пального.

Як уточнили у БЕБ понад 3 тис. тонн пального орієнтовною вартістю майже 144 млн грн вже арештовано. Окрім того, підготовлено клопотання про накладення арешту на 13 тис. тонн вилучених нафтопродуктів вартістю 640 млн гривень. Орієнтовна загальна вартість вилученого палива становить майже 800 млн грн.

Наразі вилучені нафтопродукти заблоковані з метою уникнення ймовірного нелегального продажу. Вирішується питання щодо подальшої передачі палива для потреб ЗСУ.


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