СБУ викрила спробу розкрадання державного газу на майже 100 млн грн

Правоохоронці заблокували схему привласнення державного газу на 100 мільйонів гривень, який належить ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Про це пишуть Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, до схеми причетні службові особи приватної компанії, яка займається торгівлею газу. Підозрювані здійснювали незаконний відбір газу з газотранспортної системи (ГТС). Надалі паливо продавали третім особам.

Для цього вони подали Оператору ГТС підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 мільйонів гривень. Це дало їм змогу закачати природний газ в газосховища без розрахунку за сировину.

Але правоохоронці викрили та заблокували злочинну схему. За даними СБУ, суд заарештував майже 3,5 мільйони м³ природного газу, який вони викрали у держави. Загальна вартість заарештованої сировини становить близько 100 мільйонів гривень.

Наразі триває розслідування щодо кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).