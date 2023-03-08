Кримінал

СБУ викрила спробу розкрадання державного газу на майже 100 млн грн

8 Березня 2023 13:24
17
читать на русском →
сбу

Правоохоронці заблокували схему привласнення державного газу на 100 мільйонів гривень, який належить ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Про це пишуть Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, до схеми причетні службові особи приватної компанії, яка займається торгівлею газу. Підозрювані здійснювали незаконний відбір газу з газотранспортної системи (ГТС). Надалі паливо продавали третім особам.

Для цього вони подали Оператору ГТС підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 мільйонів гривень. Це дало їм змогу закачати природний газ в газосховища без розрахунку за сировину.

Але правоохоронці викрили та заблокували злочинну схему. За даними СБУ, суд заарештував майже 3,5 мільйони м³ природного газу, який вони викрали у держави. Загальна вартість заарештованої сировини становить близько 100 мільйонів гривень.

Наразі триває розслідування щодо кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Березня 2023 11:02
67

Україна нарощує сили та техніку для великого наступу, – The Economist
8 Березня 2023 12:56
14

Leopard 2 з Німеччини та Португалії прибудуть в Україну вже цього місяця, – Пісторіус
8 Березня 2023 11:49
68

Іран по Каспію передав Росії сотні тисяч снарядів та інші боєприпаси – Sky News
8 Березня 2023 10:10
38

Нацбанк ліквідує Форвард Банк
8 Березня 2023 09:31
64

Кадри Шойгу в Україні стали відповіддю на візит Пригожина на передову, – британська розвідка
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
усі думки