Кримінал

СБУ викрила прихильницю “русского мира” у власних лавах

2 Березня 2023 15:44
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Посадовиця одного з регіональних органів СБУ виправдовувала збройну агресію Росії проти України й заперечувала воєнні злочини ворога.

Про це повідомляє СБУ.

“Також фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як “нагнітання обстановки” і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС”, – пише пресслужба.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

В СБУ нагадали, що голова СБУ  Василь Малюк називав очищення Служби від зрадників і деструктивних елементів – одним з пріорітетів роботи.

“Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби й не збираємося зупинятися. СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом”, – підкреслив Василь Малюк.


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