Кримінал

СБУ відкрила кримінальне провадження через оспівування росії в Києво-Печерській лаврі

15 Листопада 2022 10:41
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сбу

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через оспівування росії в одному із храмів Києво-Печерської лаври.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Розслідування триває за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.

За це загрожує до двох років виправних робіт, або до шести місяців арешту, або позбавлення волі на строк до трьох років. Усі матеріали справи скерували для проведення відповідних експертиз.


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