Кримінал

СБУ провела обшуки у приміщеннях УПЦ МП на Буковині

25 Листопада 2022 15:07
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сбу

СБУ провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують “методички” щодо “особливостей” проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію рф, розповідати про нібито утиски “московської церкви” тощо”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків СБУ знайшла також склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів.

“Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка “героя росії”, підписана міністром оборони рф за “захоплення Криму” у 2014 році”, – додали в Службі безпеки

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні дії.


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