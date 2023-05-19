СБУ повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ знищити “Мрію”

Служба безпеки повідомила про підозру російському генералу, який наказав знищити літак “Мрія”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, СБУ зібрала доказову базу на заступника командувача повітрянодесантних військ з РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого, який бере участь в агресивній війні проти України.

За наказом Концевого російські окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення, коли під час активних бойових дій окупанти знищили найбільший у світі український літак АН-225 “Мрія”.

За даними СБУ, для штурму стратегічно важливого аеродрому в Гостомелі Концевой задіяв підрозділи спецпризначення повітрянодесантних військ та армійської авіації Росії.

Встановлено, що російський генерал входить до складу вищого військового командування з РФ та брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України.

За даними слідства, з 2019 року він організував на території Росії та Білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Концевому про підозру за двома статтями:

посягання на територіальну цілісність та недоторканність України;

планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб.

Санкція статей передбачає покарання до 15 років ув’язнення.