Кримінал

СБУ ліквідувала чотири канали втечі ухилянтів

5 Травня 2023 14:13
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Служба безпеки України ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку з підробленими документами чи в обхід пунктів пропуску.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що вартість таких “послуг” становила від 2 до 15 тисяч доларів. При цьому сума залежала від регіону і терміновості виїзду.

У Дніпрі викрили місцевого жителя, який “на замовлення” підробляв довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У Чернівецькій області задокументували протиправну діяльність пастора однієї з протестантських церков. Разом із двома спільниками він допомагав ухилянтам тікати до Молдови через так звану “зеленку”.

У Черкаській області повідомили про підозру директорці приватної клініки. Посадовиця безпідставно оформляла своїм “пацієнтам” пакет документів, який засвідчував нібито наявність у них тяжких захворювань. Потім такі “довідки” подавали до розгляду військово-лікарської комісії.

В Одеській області ліквідували ще один канал нелегальної міграції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам “приховані” маршрути перетину кордону в Болградському районі.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.


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