РФ хотіла отримати доступ до документації двох українських АЕС через харківський інститут — СБУ

Служба безпеки України завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації Запорізької та Південноукраїнської АЕС. Документи розроблялися та зберігалися у Харківському інституті “Енергопроєкт”.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що матеріали, які хотіли отримати росіяни, мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об’єктів енергетичної інфраструктури України.

“Ця документація зберігалася у Харківському інституті “Енергопроєкт”, контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Саме тут ще у радянський період розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а нещодавно проєктувалися їхні модернізація і технічне переоснащення”, — йдеться у повідомленні.

В СБУ кажуть, що “окремі громадяни України та підконтрольні їм комерційні структури” намагалися встановити контроль над інститутом, про що завчасно дізналися оперативники.

“Дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС, що створювало реальну загрозу завдання шкоди державній, економічній та екологічній безпеці України”, — пише пресслужба.

До початку російської агресії в Україні, а саме в 2014 році, майже третина акцій інституту у Харкові перебувала у власності російської комерційної структури. У відомстві кажуть, що ця структура пов’язана зі спецслужбами Росії.

“Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України. Службою безпеки блоковано протиправні спрямування до проєктної документації з боку спецслужб РФ”, — додають в СБУ.

Слідчі вилучили архівну документацію, суд наклав на неї арешт. В СБУ зазначають, що оперативники встановили виконавців та замовників цієї схеми. Слідчі відкрили провадження за статтею “шпигунство”.

“Перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Слідчо-оперативні дії тривають”, — повідомили у відомстві.