Планував убивства міністра оборони й керівника ГУР: до 12 років за ґратами засуджено російського кілера

В Україні до 12 років тюрми засудили російського кілера, який планував вбивство міністра оборони України Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи Головного управління Генштабу ЗС РФ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вбивство Буданова, Резнікова та відомого українського активіста йому обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів. Фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації “ЛНР” брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

“Після повномасштабного вторгнення він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки для проведення підривної діяльності. За завданням координатора з Москви він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими”, – пояснили в СБУ.

Під час обшуку у зловмисника виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. Суд визнав фігуранта винним за декількома статтями кримінального кодексу України, а саме:

Державна зрада;

Підготовка до вчинення вбивства;

Участь у непередбачених законом збройних формуваннях;

Участь у терористичній організації.