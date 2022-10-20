“Перевзулась” після деокупації Харківщини: прихильниці окупантів оголосили підозру

35-річній жінці повідомили про підозру за фактом визнання правомірною війни Росії проти України, з використанням засобів масової інформації. Про це розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, мешканка селища Куп’янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій Росії в Україні. Так, прибічниця окупантів надала інтерв’ю російському телеканалу “Звезда”, в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка говорила про те, як її дитину “задавили украинским языком”.

“Правда, дуже чекали на вас. Дуже чекали, тому що нас тут, правда, задавили своєю українською. Особисто дитину змушували у садку розмовляти українською. Переписали історію. У мене донька лише до першого класу пішла і я дуже переймалася, щоб вона не вивчала, ось усю цю маячню, який написали. А тепер я вдячна, ось хлопці, дякую їм, що захищають нас, правда, не страшно”, — повідомляла мешканка Купʼянська-Вузлового на камеру для російських пропагандистів.

Але після деокупації прихильниця “руського миру” швидко “перевзулася” та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.

Жінку викрили та повідомили ій про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації).