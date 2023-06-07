Кримінал

Офіс генпрокурора звернувся до Гааги у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС

7 Червня 2023 18:22
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каховка

Офіс генерального прокурора України направив звернення до Міжнародного кримінального суду у Гаазі у зв’язку зі знищенням окупантами Каховської ГЕС.

Про це підтвердив в ефірі телемарафону радник генпрокурора Максим Попов.

Попов повідомив, що прокуратура надала Міжнародному кримінальному суду “всю первинну інформацію, яку має, за фактом підриву Каховської гідроелектростанції”. За його словами, це дає підстави МКС розпочати “об’єктивне та неупереджене розслідування”.

Для початку розслідування МКС, сказав Попов, є кілька передумов і підстав, головна з яких – Україна поки “частково не має доступу до територій, які постраждали, а Міжнародний кримінальний суд має повноваження розслідувати цю справу”, тому є підстави залучити принцип компліментарності відповідно до Римського статуту.

Крім того, зараз поширюється “багато маніпуляцій щодо того, хто підірвав дамбу”, доречним буде проведення розслідування авторитетним органом міжнародного правосуддя, яке зможе встановити, яким саме способом і ким саме було підірвано Каховську ГЕС, сказав радник генпрокурора.


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