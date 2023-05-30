Наслідки атаки на Київ (фото)

Росія в ніч на 30 травня атакувала Україну, випустивши 31 дрон-камікадзе. Сили ППО збили майже всі ворожі безпілотники.
- У Подільському районі рятувальники локалізували пожежу у багатоповерхівці та будівлі (близько 1 тис. м кв). Врятовано 6 осіб.
- Дарницький район: внаслідок падіння уламків ліквідовано пожежу господарчої споруди на площі 30 м кв.
- У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків відбулося займання у багатоповерхівці. Його ліквідували. Рятувальники евакуювали 30 осіб, 4 постраждали, 1 особа загинула. Також сталося падіння уламків, на відкриту територію.
- У Печерському районі від падіння уламків відбулося загорання 3 автомобілів. Пожежу ліквідовано.
- Київська область. Надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. 4 особи постраждали від осколкових поранень.
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