Кримінал

Наслідки атаки на Київ (фото) Росія в ніч на 30 травня атакувала Україну, випустивши 31 дрон-камікадзе. Сили ППО збили майже всі ворожі безпілотники. У Подільському районі рятувальники локалізували пожежу у багатоповерхівці та будівлі (близько 1 тис. м кв). Врятовано 6 осіб.

Дарницький район: внаслідок падіння уламків ліквідовано пожежу господарчої споруди на площі 30 м кв.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків відбулося займання у багатоповерхівці. Його ліквідували. Рятувальники евакуювали 30 осіб, 4 постраждали, 1 особа загинула. Також сталося падіння уламків, на відкриту територію.

У Печерському районі від падіння уламків відбулося загорання 3 автомобілів. Пожежу ліквідовано.

Київська область. Надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. 4 особи постраждали від осколкових поранень. Поділитися:



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