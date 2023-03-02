Кримінал

На Сумщині затримали російського шпигуна, який розвідував позиції ЗСУ

2 Березня 2023 17:45
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сбу

У прикордонних районах Сумської області співробітники СБУ затримали чергового інформатора ФСБ.

Про це повідомляє СБУ.

“Зловмисником є російський громадянин, який у 2019 році переїхав до нашої держави та оселився в Сумській області. Згодом отримав посвідку на постійне місце проживання в Україні. Напередодні повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області та запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора”, – йдеться в повідомленні.

Після повномасштабного вторгення зловмисник почав збирати інформацію про місця базування Сил оборони на території регіону. Він намагався виявити дислокацію оборонних позицій підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.

“Отримані відомості ворожий інформатор наносив у вигляді міток на фізичній карті під час особистих зустрічей зі своїм куратором на території РФ. Для цього приховано перетинав кордон через так звану “зеленку”. Розвіддані агресор використовував для підготовки та проведення масованих ракетно-артилерійських обстрілів українських населених пунктів”, – зазначили у спецслужбі.

Контррозвідники СБУ затримали російського інформатора під час спроби чергової передачі ворогу закритих відомостей.

У ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили паспорт громадянина РФ,  мобільні телефони, прокремлівську символіку.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.


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