На Харківщині фермери-колаборанти передавали ворогу 70% зібраного врожаю

На деокупованій частині Харківщини співробітники СБУ викрили на співпраці з рашистами депутатку від забороненої нині політичної партії «ОПЗЖ». Вона добровільно передавала загарбникам сільськогосподарську продукцію та пальне, а також надавала власні приміщення для розташування військових формувань і військової техніки держави-агресора.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Жінка є власницею кількох фермерських господарств на території Шевченківської громади. За даними слідства, фермерша домовилася з окупантами про умови ведення нею сільськогосподарської діяльності: 70% зібраного врожаю вона мала віддавати представникам окупаційної влади.

Натомість окупанти фактично дозволили їй захопити чужі сільськогосподарські угіддя і техніку інших агропідприємств, власники яких не пішли на співпрацю з ворогом. Для цього загарбники призначили її на посаду керівника так званої «спілки виробників сільськогосподарської продукції» та санкціонували взяти під своє «зовнішнє управління» активи інших господарств.

СБУ встановила, що у серпні фермерша передала окупантам 250 тонн насіння соняшнику з врожаю минулого року, які були відразу вивезені на територію рф.

Співробітники СБУ затримали ворожу поплічницю після деокупації території Шевченківської громади.