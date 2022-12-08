На Харківщині ексгумували тіла батька і доньки, які загинули від російського обстрілу

У Харківській області правоохоронці 8 грудня ексгумували тіла батька та доньки, які загинули під час російського обстрілу на власному подвір’ї.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Ексгумацію провели на кладовищі у селищі Козача Лопань. За попередніми даними правоохоронців, 4 травня батько, мати, син і донька готували їжу на подвір’ї свого будинку.

Тоді російська армія почала обстрілювати селище. Через це мати й син отримали поранення, а батько та 17-річна донька загинули на місці. Їх поховали сусіди на місцевому кладовищі.

Нині тіла загиблих відправили для проведення судово-медичних експертиз. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За це загрожує від 10 років тюрми до довічного ув’язнення.

Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов напередодні у коментарі KHARKIV Today розповів, що в регіоні з початку війни загинули понад 1600 людей, серед яких 74 — діти. Зокрема, за три місяці на деокупованих землях області ексгумували більш як 900 тіл.