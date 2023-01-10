На Дніпропетровщині затримали агента РФ, який наводив ракети на ТЕС та “полював” за ППО

СБУ затримала у Дніпропетровській області російського агента, який наводив ворожі ракети на ТЕС та “полював” за місцевими системами ППО.

Про це повідомляє СБУ.

Згідно з інформацією, зрадником виявився агент головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ). Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ.

Також чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення.

Встановлено, що ворожий агент “звітував” співробітникам російського гру про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС.

Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації про українські об’єкти. Отримані відомості передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом. За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.