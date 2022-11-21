Майже 140 тисяч набоїв, вилучених у столичної мережі військових магазинів, передали ЗСУ

Засновника та керівника однієї зі столичних мереж військових магазинів підозрюють у махінаціях з гуманітарною допомогою. Майже 140 тисяч набоїв, вилучених під час обшуків, уже передали Збройним силам України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідствами, у квітні 2022 року підприємці звернулися до однієї зі столичних військових частин із пропозицією привезти для них безплатно бронепластини та захисні шоломи.

Вони обіцяли закупити їх власним коштом за кордоном і передати військовим як гуманітарну допомогу. Для цього підприємці попросили надати сертифікат на ввезення відповідного товару без проходження митних формальностей і сплати митних платежів до державного бюджету.

Правоохоронці встановили, що після отримання сертифіката підприємці завезли з Польщі 1,5 тисячі бронепластин і 300 захисних шоломів. Задекларована вартість товару на той момент становила понад 800 тисяч гривень. За попередніми оцінками, ринкова вартість сягає приблизно 8 мільйонів грн.

Проте замість того, щоб безоплатно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини укласти з ними договір купівлі-продажу та викупити шоломи і пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали тиснути на них.

Водночас вони виставили бронепластини й шоломи на продаж у власних магазинах.

21 липня під час обшуків слідчі ДБР вилучили у підприємців 140 тисяч незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї. Суд дозволив вилучити боєприпаси та передати їх ЗСУ.