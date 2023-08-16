“Діамантовий прокурор” намагався обманом повернути вилучені в нього гроші

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо колишнього першого заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, який намагався обманом повернути вилучені в нього під час обшуку понад 350 тисяч доларів США.

Про це повідомило Держбюро розслідувань.

Там зазначили, що обвинувальний акт скерували до суду.

Правоохоронці не розкривають імені підозрюваного. Проте відомо, що ексзаступником начальника Головного управління ГПУ, який фігурував у справі «діамантових прокурорів», є Володимир Шапакін. Це також підтвердили в правоохоронних органах УП.

Провадження у справі «діамантових прокурорів» розпочали ще у 2015 році. Тоді Шапакіна й заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця затримали за підозрою у вимаганні хабаря в особливо великих розмірах.

ДБР указує, що 2015-го під час обшуків у прокурора вилучили велику суму грошей у різних валютах, а у його «колеги» знайшли 102 діаманти. Сьогодні ця справа перебуває на розгляді суду.

Водночас, як указують слідчі, експрокурор вирішив протиправно повернути собі гроші та для цього розробив цілу схему. За даними правоохоронців, тоді ще чинний прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому неправдивий документ про те, що начебто він позичив у підприємця 350 тисяч доларів. До того ж цей договір позики оформили заднім числом.

На підставі цього документа прокурор подав до ГПУ заяву про повернення належних йому валютних цінностей, вилучених під час обшуків.

Після відмови прокуратури 2015 року він призупинив свої спроби повернути гроші, але після початку повномасштабної війни вирішив спробувати ще раз.

«Він намагався скористатися складною суспільно-політичною ситуацією в Україні у своїх корисливих цілях. Цього разу у липні 2022 року зловмисник звернувся вже до суду з тими самими підробленими документами. Суд залишив цю заяву без розгляду», — указує ДБР.

Правоохоронці, отримавши повідомлення суду про таке звернення, провели експертизу документів. Та показала, що рукописний текст від імені експрокурора в цьому договорі виконано вже після його затримання за одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Зокрема, експосадовцю ГПУ повідомили про підозру у використанні свідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України в редакції станом на 22.07.2015), а також у поданні свідомо підроблених доказів, учиненому з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України).

Санкції цих статей передбачають позбавлення волі до п’яти років.