Депутатку Куп’янської міськради підозрюють у колабораціонізмі

На Харківщині розслідують справу проти депутатки, яка погодилася впроваджувати російську освіту у Куп’янську.

Жінку затримали 25 листопада і взяли під варту, повідомляє прокуратура Харківської області. За інформацією слідчих, місцева обраниця (від якої партії, не уточнюється) добровільно погодилася працювати на російських окупантів.

“Так, 4 липня її було призначено на посаду виконуючої обов’язки директора “Купянского регионального центра профессионального образования”, що був створений представниками окупаційної адміністрації. “Очільниця” видавала учням російські підручники та направляла вчителям повідомлення, в яких закликала співпрацювати з новою “владою”, — зазначає прокуратура.

У закладі мали впровадити російську мову, а учнів набирати за стандартами освіти держави-агресора.

Кримінальне провадження розслідують за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).