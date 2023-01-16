Кримінал

ДБР викрило підрядника ЗСУ на крадіжці продуктів для військових

16 Січня 2023 14:37
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дбр

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Нацполіцією Дніпропетровської області та департаментом військової контррозвідки СБУ викрили підрядника Збройних Сил України, який присвоював та перепродував харчові продукти, призначені для армії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Йдеться про приватне підприємство, яке постачало продукти до більш ніж 45 військових частин. Лише за пів року війни у 2022 році воно отримало військових підрядів більш ніж на 2 млрд гривень.

У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші обсяги. Залишок продукції вони перепродували через мережу посередників.

Під час масштабної спецоперації ДБР провели майже 70 обшуків. В результаті вилучено понад 30 000 банок тушкованої продукції вагою більш як 7 тонн, яка вже була готова до перепродажу, а також майже 4 млн грн уВилучені продукти передадуть військовим. Також з метою відшкодування збитків вилучено десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти, а також чорнову документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Учасникам схеми загрожує до восьми років ув’язнення. різній валюті, ймовірно, отриманих злочинним шляхом.


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