Арештовано “приховані” активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

Суд арештував активи на понад 440 млн грн дружини кума російського диктатора Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь” ім. А.М. Кузьміна” в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.

Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.

Наприкінці лютого цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.