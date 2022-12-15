Кримінал

15 бойовиків «Л/ДНР» відправили за ґрати на 15 років, — СБУ

15 Грудня 2022 10:55
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сбу

15 бойовиків самопроголошених «Л/ДНР» отримали по 15 років ув’язнення за штурм українських міст та незаконне вивезення українського зерна.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, ці чоловіки проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а після 24 лютого добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери та гранатометники.

У лавах підрозділів 2 армійського корпусу Південного військового округу збройних сил рф вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.

Крім цього, виконували вказівки кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до рф.

Під час контрнаступу Сил оборони України на південному та східному фронтах бойовики потрапили в полон українських захисників.

У СБУ заявляють, що зібрали неспростовні докази вини 15 учасників «Л/ДНР», які штурмували українські міста на півдні та сході України. Тож суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за статтями про державну зраду та колабораційну діяльність.


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15 бойовиків «Л/ДНР» відправили за ґрати на 15 років, — СБУ
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