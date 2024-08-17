Суспільство

70 відсотків військовозобов’язаних жителів Харкова та області оновили свої військово-облікові дані
17 Серпня 2024 16:38
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мобілізація, тцк
Військовозобов’язані у Харкові стоять у черзі на оновлення даних у ЦНАПі, 15 липня 2024 року / Фото Суспільне Харків

Близько 70% жителів Харкова та області, які мали оновити свої військово-облікові дані, зробили це. Більшість — через додаток “Резерв+”, повідомляє Суспільне з посиланням на начальника відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов’язаних сектору мобілізаційно оборонної роботи Харківського обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки підполковника Любомира Хомицького.

“Я вважаю, що це чудовий результат. Закон передбачав три способи це зробити: з’явитися до територіального центру комплектування, сходити в центр надання адміністративних послуг або оновити дані через застосунок “Резерв+”. Основна частка тих, хто оновив дані, користувалися застосунком “Резерв+”. Прибуття до ТЦК і до ЦНАПів були приблизно на одному рівні”, — сказав Хомицький в етері Українського Радіо.

За його словами, оновлювати дані надалі можливо.

“Але якщо ми кажемо про відповідальність за виконання обов’язку, покладеного законом, зробити це протягом 60 днів, то ця відповідальність буде, і у разі не підтвердження оновлення даних саме у відведений період, то людей притягуватимуть до адміністративної відповідальності”, — сказав Хомицький.

За його словами, протягом тижня 5-11 серпня на Харківщині 140 людей оштрафували через невчасне оновлення військово-облікових даних.

“Райцентри комплектування зараз, як то кажуть, набирають обороти в цьому питанні, тому що, фактично, вся решта громадян, які прибувають, якщо вони не можуть підтвердити, що вони виконали норму закону, то вони підлягають адмінпровадженню”, — сказав начальник відділу військового обліку Харківського ТЦК та СП.


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