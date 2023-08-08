70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, вже вдома

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко на зустрічі з родинами бійців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію й потрапили у полон росіян у 2022 році, повідомив, що в результаті обмінів в Україну вдалося повернути 70 нацгвардійців.

Про це Олександр Півненко написав у Telegram.

“Сьогодні зустрівся із родинами військовослужбовців військової частини 3041, які забезпечували охорону ЧАЕС та потрапили у полоні росіян. В черговий раз обговорили питання, які стосуються безпосередньо процесу обміну, механізмів доступу до інформації про військовополонених”.

Командувач Нацгвардією зазначив, що основна робота в цьому питанні – за структурами та органами, які займаються цим на рівні держави, але НГУ може допомогти вирішити деякі питання уже звільненим із полону військовослужбовцям.

Це в першу чергу лікування й реабілітація, а також фінансові, соціальні, документальні аспекти, які вимагають взаємодії відповідних командирів та посадових осіб.

“За цей час за результатами проведених обмінів, вже вдалося повернути 70 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили у полон на ЧАЕС. Ця робота триває і триватиме, допоки усі наші захисники й захисниці не будуть вдома”.