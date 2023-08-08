Суспільство

70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, вже вдома

8 Серпня 2023 17:28
читать на русском →
полон, нацгвардія, АЕС

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко на зустрічі з родинами бійців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію й потрапили у полон росіян у 2022 році, повідомив, що в результаті обмінів в Україну вдалося повернути 70 нацгвардійців.

Про це Олександр Півненко написав у Telegram.

“Сьогодні зустрівся із родинами військовослужбовців військової частини 3041, які забезпечували охорону ЧАЕС та потрапили у полоні росіян. В черговий раз обговорили питання, які стосуються безпосередньо процесу обміну, механізмів доступу до інформації про військовополонених”. 

Командувач Нацгвардією зазначив, що основна робота в цьому питанні – за структурами та органами, які займаються цим на рівні держави, але НГУ може допомогти вирішити деякі питання уже звільненим із полону військовослужбовцям. 

Це в першу чергу лікування й реабілітація, а також фінансові, соціальні, документальні аспекти, які вимагають взаємодії відповідних командирів та посадових осіб.

“За цей час за результатами проведених обмінів, вже вдалося повернути 70 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили у полон на ЧАЕС. Ця робота триває і триватиме, допоки усі наші захисники й захисниці не будуть вдома”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Серпня 2023 19:30

Аварійно-рятувальна операція у Покровську завершена
8 Серпня 2023 19:06

Сили оборони зайшли на першу лінію оборони росіян на півдні
8 Серпня 2023 16:29

Нардепа від “Слуги Народу” затримали на хабарі у розмірі 85 тисяч доларів
8 Серпня 2023 15:53

Росія збрехала про удар по “пункту управління” в Покровську. У ЗСУ відповіли
8 Серпня 2023 12:18

На Донеччині викрили жіночу агентурну мережу
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?
усі думки