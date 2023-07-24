28 архітектурних пам’яток постраждало від удару по Одесі

Одеська міська рада уточнила кількість пошкоджених будівель у місті внаслідок ракетної атаки росіян 23 липня. Тепер їх не до 50-ти, а більше як 60. З них 28 – це пам’ятники архітектури.
Про це повідомила Одеська міськрада у Telegram.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки 23 липня в Одесі пошкоджена 61 будівля та 146 квартир.
Міські комунальники зараз розбирають завали та розчищають дороги.
“На постраждалих 28 пам’ятниках – об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження.
Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету.
Одесити можуть оформити і державну допомогу, через “Є-відновлення” додатку Дія”.