Суспільство

28 архітектурних пам’яток постраждало від удару по Одесі

24 Липня 2023 18:21
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одеса, ракетний удар

Одеська міська рада уточнила кількість пошкоджених будівель у місті внаслідок ракетної атаки росіян 23 липня. Тепер їх не до 50-ти, а більше як 60. З них 28 – це пам’ятники архітектури.

Про це повідомила Одеська міськрада у Telegram.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки 23 липня в Одесі пошкоджена 61 будівля та 146 квартир.

Міські комунальники зараз розбирають завали та розчищають дороги.

“На постраждалих 28 пам’ятниках  – об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження.

Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету.

Одесити можуть оформити і державну допомогу, через “Є-відновлення” додатку Дія”.


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