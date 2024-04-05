Суспільство

25-річних українців незабаром почнуть викликати до ТЦК для уточнення даних і медогляду

5 Квітня 2024 14:16
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військомат
Ілюстраційне фото / Getty Images

Громадян, які досягли 25-річного віку будуть викликати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою уточнення облікових даних, медичного огляду та оформлення військово-облікових документів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Президентом України підписано закон України від 30.05.2023 № 3127-IX “Про внесення змін до закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

З набранням чинності вищезазначеним законом територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів”.

В управлінні зв’язків з громадськістю ЗСУ “Українській правді” уточнили, що вищевказаний закон, який Зеленський підписав 2 квітня, було офіційно оприлюднено 3 квітня, тож 4 квітня він набрав чинності.


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