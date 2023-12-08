Суспільство

Закарпатський військкомат прокоментував вручення повісток чоловікам у спортзалах: будемо продовжувати

8 Грудня 2023 13:20
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військомат

Закарпатський ОТЦК та СП прокоментував вручення повісток чоловікам у спортзалах, про яке напередодні повідомляли анонімні Telegram-канали.

Про це повідомиа Закарпатський ОТЦК та СП

“У зв’язку з певним суспільним ажіотажем навколо вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах краю інформуємо про наступне.

…Працівники Закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно  з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога.

…Просимо також зрозуміти, що у ЗСУ, у першу чергу – люди, у тому числі ваші знайомі, ваші друзі, батьки, чоловіки, сини й доньки, які чекають на заміну або поповнення”.

Як нагадали у ТЦК, вручення повістки не означає, що призовника відразу забирають на війну. Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися. 


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