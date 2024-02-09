Суспільство

Уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово

9 Лютого 2024 15:30
читать на русском →
військомат, кабмін
Ілюстративне фото з мережі

Кабінет міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає ТСН.

Так, ТЦК зможуть цілодобово:

  • розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
  • вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Лютого 2024 15:30

Уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово
9 Лютого 2024 16:21

У Чернігові правоохоронці затримали чоловіка, який перевозив у салоні авто майже дві тонни спирту
9 Лютого 2024 15:08

В Україні можуть підвищитись податки, якщо не буде фінансової допомоги від Америки – Bloomberg
9 Лютого 2024 13:47

Священника УПЦ МП підозрюють у підготовці провокації у Києво-Печерській Лаврі
9 Лютого 2024 13:32

Польські протестувальники почали заважати залізничним перевезенням з України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки