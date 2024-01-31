Працівники ТЦК Львівщини носитимуть бодікамери

У Львівській області працівники територіальний центр комплектування та соціальної підтримки носитимуть бодікамери під час щоденних патрулювань

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП у Facebook, передає УП.

“Тепер військовослужбовці Збройних сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення Львівської області під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, будуть використовувати бодікамери”.

Повідомляється, що під час патрулювань записане з бодікамер відео потраплятиме до територіального центру комплектування.

У ТЦК пояснили, що відео буде потрібно, якщо виникне необхідність проаналізувати та розібратись у конфліктних ситуаціях.